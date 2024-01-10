BUDO'nun bugünkü seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak
Giriş: 10.01.2024 - 01:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:09
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.