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        Haberler Gündem Bursa-İstanbul deniz otobüsünün bugünkü seferleri iptal edildi - Güncel haberler

        BUDO'nun bugünkü seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 01:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:09
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        BUDO'nun bugünkü seferleri iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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