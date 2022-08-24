Bursa'da sağanak ilçelerde dolu yağışı 0:00 / 0:00

DHA

Bursa kent merkezinde yer yer sağanak, dağ ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Keles´te ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı. Keles´te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa´da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00´a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.