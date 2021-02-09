Lodos nedeni ile bir işyerinin çatısı çöktü

AA

Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısı, gece saatlerinde etkili olan lodos nedeni ile çöktü.Çökme esnasında atölyede kimsenin bulunmaması, facianın yaşanmasının önüne geçti.Konu ile ilgili konuşan bina sahibi Fuat Şenol, gece 3-4 arası çatı çöktüğünü ifade etti. Şenol, kiracıların haber vermesi ile işyerine geldiğini ve çatının çökmesi ile 30-40 bin lira civarında maddi hasarın olduğunu söyledi.Öte yandan aynı sokak üzerinde bir işyerinin de çatısının parçalandığı öğrenildi.