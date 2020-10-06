Bursa merkezli FETÖ soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

AA

Haklarında sanık ifadeleri bulunan ayrıca Bursa'daki bazı ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarından ardışık periyodik arandıkları tespit edilen 14 şüpheliden, gözaltına alınan 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı, 4'ü ise adliyeye sevk edildi. Örgüt bünyesinde "mahrem imam" olduğu öğrenilen bir zanlı tutuklandı. Diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş örgüt üyeleri ve bu kişilerin mahrem imamlarının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan soruşturma doğrultusunda 14 Eylül'de operasyon düzenlenmişti. Gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si Bursa, Adana, Ankara, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale'de yakalanmıştı. Bu kişilerden 6'sının mahrem imam, birinin avukat (emekli astsubay),2'sinin astsubay, birinin uzman çavuş, 2'sinin ise askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olduğu bildirilmişti.