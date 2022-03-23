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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa merkezli operasyonda 63 tutuklama! - Haberler
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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 63 zanlı tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 63'ü tutuklandı. 82 zanlının gözaltına alındığı operasyonda ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ziynet eşyası ve para, 14 ev, 12 araç ve 3 arsaya da el konulmuştu.

Son dakika: Bursa merkezli operasyonda 63 tutuklama! - Haberler
Bursa merkezli operasyonda 63 tutuklama
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AA

Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 63 zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" ile "uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçları kapsamında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polisin, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da yaptığı baskınlarda yakalanan 82 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 63'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 15 Mart'ta düzenlenen operasyona bin 500 polis katılmıştı. Söz konusu 7 ilde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilogram esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin adet uyuşturucu hap, 3 bin 400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ve 268 fişek ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti. 82 zanlının gözaltına alındığı operasyonda ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ziynet eşyası ve para, 14 ev, 12 araç ve 3 arsaya da el konulmuştu.

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