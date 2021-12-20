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Haberler Gündem Bursa merkezli sahte içki operasyonu
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Bursa merkezli operasyonda 57 bin litre sahte içki ele geçirildi

Bursa merkezli 9 ilde jandarmanın düzenlediği `sahte içki´ operasyonunda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre dezenfektan ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, etil alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan, adblue gibi ürün etiketleri yapıştırarak, 81 ile kargo ile gönderdikleri tespit edildi

Bursa merkezli sahte içki operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan yerleri tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, etil alkollerin üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan, adblue gibi ürün etiketleri yapıştırarak, 81 ile kargo ile gönderdikleri tespit edildi.

Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya´da 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplam 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki, 5 bin adet içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkollü içki yapımında kullanılan alkol kiti, 1 adet alkolmetre, 9 bin adet boş içki şişesi, 1 tabanca, 269 adet dezenfektan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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