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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı caddelerde sel meydana gelirken bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Dereye dönen sokaklarda araçlar güçlükle ilerleyebildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu
Bursa'yı sağanak vurdu!
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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokaklar sele dönerken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.



İnegöl ilçesinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy Mahallesinde bazı sokaklarda sel meydana geldi. Cerrah Mahallesinde ise sağanak yağış nedeniyle bir ağaç yola devrildi.


Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.


Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık Mahallelerinde de sağanak yağmur etkili oldu. Bazı sokaklar dereye dönerken araçlar sokaklarda güçlükle ilerleyebildi.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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