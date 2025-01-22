Yılmaz, proje kapsamında üniversiteler ve akademik odalarla da işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Bursa Teknik Üniversitesinin hem de Bursa Uludağ Üniversitesinin kıymetli hocalarından, mimarlar odasındaki arkadaşlarımızdan da istifade ederek bir yarışma düzenliyoruz. Bu yarışmanın neticesinde de inşallah burada gerekli uygulama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu proje Emir Sultan, Hocataşkın, Yeşil Mahallemizi kapsayan bir proje."