Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde dalışlar yapan Belgesel Yönetmeni ve Sualtı Fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'ın objektifine su altı canlılarının yaşamı ve biyoçeşitliliğe ilişkin görüntüler yansıdı

ABONE OL
AA
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    Bursa Büyükşehir Belediyesince bölgenin su altı dünyasını tanıtmak, biyoçeşitliliğini anlatmak ve bölgede dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce seslendirmeli belgesel hazırlatıldı. AA'nın haberine göre Tahsin Ceylan ve ekibince gerçekleştirilen proje kapsamında, Gemlik Körfezi'nin su altı fauna, flora ve arkeolojik değerlerinin envanteri çıkarılarak, 194 sayfalık kitap hazırlandı. Yüzeyi Karadeniz, derinleri ise Ege ve Akdeniz kökenli olan Marmara'nın bu korunaklı körfezinde nesli tehlike altında olan çok sayıda tür, Ceylan ve ekibince kaydedildi.
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    KALAMAR, PİNA, DENİZ ÇAYIRI VE DENİZTAVŞANLARI

    Ceylan, yeşil Bursa'nın maviye açılan kapısı Gemlik Körfezi'nin, sahip olduğu zengin biyoçeşitlilikle dikkati çektiğini söyledi. Bilim insanlarının iklim krizinden sonra ikinci büyük tehlike olarak gördüğü biyoçeşitlilik krizinin önemi her geçen gün artarken, Gemlik Körfezi'nde bu alanda umut verici gelişmeler kaydedildiğini belirten Ceylan, canlı yaşamın yoğun olduğu Narlı'da kameralarına takılan kalamarların, nesillerini devam ettirmek için körfezi seçen türlerden olduğunu dile getirdi.
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    Ceylan, "Yumurtalarını üzüm salkımı gibi itina ile halatların üzerine bırakan kalamarlar, yavrularını olası tehlikelerden korumak için başlarından bir an olsun ayrılmıyor. Bu dişiler tek seferde 20 bin yumurta bırakabiliyorlar. Bir canlının neslini sürdürmek için verdiği mücadele övgüyü hak ediyor" dedi.
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    "PİNALAR, DENİZ TABANINDA BİLE ABİDE GİBİ DURUYOR"

    Nesli tüm dünyada tehlike altında olan pinaların da körfezde, deniz tabanında birer abide gibi durduğunu anlatan Ceylan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesindeki avlanması yasak bu canlıların, Akdeniz'in en büyük kabuklularından olduğunu aktardı. Tahsin Ceylan, denizlerin doğal filtreleri olan ve her biri saatte 6 litre suyu süzerek temizleyen pinaların yanı sıra körfezde deniz çayırlarına rastladıklarını ifade etti.
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    Körfezin, "Zostera marina" türündeki deniz çayırlarıyla kaplı olduğunu kaydeden Ceylan, Akdeniz'in yaygın türü olsa da tentakülleri ile göz kamaştıran maviş denizanalarını, bilim insanlarının "Akdeniz faunasında bu harika türü görüntülediyseniz büyük ikramiyeyi kazanmışsınız" dediği deniztavşanlarını da kaydettiklerini dile getirdi.
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    Ceylan, deniztavşanlarının genellikle 50 ila 250 metre derinlikte çamurlu, kumlu zeminlerde yaşadığını, geniş ağız yapısıyla yumuşakçalarla beslendiğini anlattı. Ay denizanalarını ise Marmara Denizi'nin müdavimi olarak nitelendiren Ceylan, bu türe ilişkin şu bilgileri paylaştı:
  • Bursa'nın maviye açılan kapısı: Gemlik Körfezi

    "Dokunaçlarıyla plankton ve yumuşakçalar toplayarak beslenir. Dünya okyanuslarının çoğunda bulunur. Ay denizanası düşük oksijen koşullarına güçlü bir tolerans gösterir. Dolayısıyla bolluğu ortamdaki çözünmüş oksijen azlığının belirgin anlatımıdır. Körfez ve kapalı koylar düşük oksijen konsantrasyonu nedeniyle ay denizanası için beslenme, büyüme, üreme ve hayatta kalma açısından avantajdır. Erkek ya da dişidir, parçalanarak çoğalır."

     

    Ceylan, ay denizanalarının fazla olmasının o bölgede kirlilik olduğu anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.