Bursa Büyükşehir Belediyesince bölgenin su altı dünyasını tanıtmak, biyoçeşitliliğini anlatmak ve bölgede dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce seslendirmeli belgesel hazırlatıldı. AA'nın haberine göre Tahsin Ceylan ve ekibince gerçekleştirilen proje kapsamında, Gemlik Körfezi'nin su altı fauna, flora ve arkeolojik değerlerinin envanteri çıkarılarak, 194 sayfalık kitap hazırlandı. Yüzeyi Karadeniz, derinleri ise Ege ve Akdeniz kökenli olan Marmara'nın bu korunaklı körfezinde nesli tehlike altında olan çok sayıda tür, Ceylan ve ekibince kaydedildi.