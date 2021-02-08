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Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yurdun dört bir yanından hastalar tedavi ediliyor

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, Türkiye'nin birçok noktasından gelen hastalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de hizmet veriyor.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yurdun dört bir yanından hastalar tedavi ediliyor
AA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikli tedavi gerektiren yanık vakaları, Bursa Şehir Hastanesi bünyesindeki merkezde başarıyla tedavi ediliyor.

Bünyesinde 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane bulunan merkezde ayda ortalama 100 hastaya hizmet sunuluyor.

Pozitif ve negatif basınçlı odalarda, bulaşıcı hastalığı bulunanların, personele bulaş riski olmadan tedavileri yapılıyor. Bağışıklığı düşük hastalar da çevre etmenlerden gelecek viral tehlikeye karşı korunuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen yanık merkezi hekimlerinden Opr. Dr. Sabriye Dayı, salgın sürecinde hizmeti sürdürdüklerini bildirdi.

Merkezin çevre illerden hatta Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden bile hasta kabul ettiğini belirten Dayı, şunları kaydetti:

"Bütün hastaların hem medikal hem cerrahi olarak gereken tüm işlemleri anında yapılabilmektedir. Poliklinik hizmetlerimiz de devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle kararlaştırılmış birçok ameliyatın ertelendiği bir ortamda hemen her gün acil olarak 4-5 ameliyat aldık ve pansumanlara devam ettik. Tüm ekibimizle en az enfeksiyon ve ölüm oranlarıyla göreve devam etmekteyiz. Aktif halde 26 hasta yatağımız bulunmaktadır. Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin boş olan yatak, gelen hastalarımıza ayrılabilmektedir. Çocuk veya erişkin o anda hangisi uygunsa derhal alabilmekteyiz. Bütün odalarımız, gerektiğinde yanık yoğun bakım odasına çevrilebilecek durumdadır."

Dayı, çocuklarda özellikle haşlanma yanıklarının sık görüldüğüne dikkati çekti.

Bu konuda ebeveynlere seslenen Dayı, "Öncelikle ailelerin çocuklarının hiçbir şey yapmayacaklarını düşünmemelerini istiyoruz. Her zaman bir kaza olabilir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Hemşire Özlem Solar ise bakımını, pansumanını yaptıkları hastalara psikolojik destek de verdiklerini aktararak, "Tüm yaş gruplarına hizmet verdiğimizden hemşirelik bakımı da bir kat daha artmış oluyor. Hemşirelerimiz hem çocuk yoğunbakım hem erişkin yoğunbakım hem de yanık hastalarına bakıyorlar. Bir de taburcu ettiğimiz hastalarımıza, bir süre poliklinik takibi yapıyoruz. O yüzden hastalarla iletişim halinde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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