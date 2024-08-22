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        Haberler Bilgi Gündem Bursa Teknik Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alımı detayları, başvuru tarihleri

        Bursa Teknik Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! Başvuru tarihleri nedir?

        Bursa Teknik Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 28 öğretim üyesi alımı yapıyor. Adaylardan fakülteye göre doçent veya profesör gibi farklı uzmanlık alanları bekleniyor. İşte, 22 Ağustos güncel devlet üniversiteleri öğretim üyesi iş ilanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 09:15 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:15
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        1

        Bursa Teknik Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi toplamda 28 öğretim üyesi alıyor. Öğretim görevlisi, profesör, doçent ve doktor uzmanlık alanlarında aranan adayların üniversiteye şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. İşte, 22 Ağustos güncel devlet üniversiteleri öğretim üyesi iş ilanları...

        2

        BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARIYOR

        Bursa Teknik Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere 1 öğretim görevlisi alımı yapıyor.

        İlgilenen adayların 22 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde üniversiteye şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. Üniversite, 11 Eylül'de adayları ön değerlendirmeden geçirecek; bu kısmı geçenler 16 Eylül'de yapılacak olan sınava çağrılacak. Sınav sonuçları ise 18 Eylül'de açıklanacak.

        3

        BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

        Bitlis Eren Üniversitesi; profesör, doçent ve doktor olmak üzere 27 öğretim üyesi alıyor. Adayların 22 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında üniversiteye şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

        4

        BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Biyoloji Bölümü,

        İstatistik Bölümü,

        Matematik Bölümü,

        Sanat Tarihi Bölümü,

        Sosyoloji Bölümü,

        Tarih Bölümü,

        İşletme Bölümü,

        Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü,

        İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü,

        Temel İslam Bilimleri Bölümü,

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

        İnşaat Mühendisliği Bölümü,

        Makine Mühendisliği Bölümü,

        Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü,

        Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ,

        Hemşirelik Bölümü,

        Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü.

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