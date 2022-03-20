AA

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren Bursa Textile Show Fuarı, tekstil sektörünü 7'nci kez aynı çatı altında buluşturdu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda 128 firma, 2023 yılı ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda, Ur-Ge projeleri kapsamında 60 ülkeden yaklaşık 400 yabancı firmanın temsilcileri, Bursalı firmalarla bir araya geldi. Fuar alanından ayrı bir bölgede yapılan B2B organizasyonunda Bursalı firmalar, Ticaret Bakanlığı destekleriyle kente getirilen yabancı alım heyetleriyle birebir iş görüşmesi fırsatı yakaladı.

'DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuarın tekstil sektörü için oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Bursa Textile Show Fuarı'nın kısa sürede marka bir kimlik kazandığını belirten Kuş, şunları aktardı:

"Türkiye'nin en önemli tekstil başkentlerinden biri Bursa. Kentimizin sektörde önemli bir üretim ve ihracat tecrübesi var. Bizler de BTSO olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarındaki iş hacmini artırmayı hedefliyoruz. Bu noktada Ur-Ge projelerinin yanı sıra Bursa Textile Show Fuarı ile firmalarımızı dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturuyoruz. Bursa Textile Show'a ilk dönemde sadece alım heyeti olarak start vermiştik. 2018 yılından bu yana fuar olarak düzenliyoruz. Kentimize bir fuar daha kazandırdık. Artık Bursa Textile Show Fuarı bir dünya markası haline geldi. Bursa tekstilinin gücünü Bursa Textile Show ile görüyoruz. Önümüzdeki dönem fuarımızın çıtasını yükseltmeye, sektörlerimize daha büyük güç katmaya devam edeceğiz."

BTSO Meclis Üyesi Yavuz Özdemir de sektörün en önemli buluşmalarından olan fuarın ihracata ciddi anlamda katkı sağladığını vurguladı.

Malezya'dan katılan Khalid Al Walid, daha önce Çin, Pakistan ve Bangladeş'ten ürün tedarik ettiklerini bildirdi.

Türk firmaların ürün kalitesinin çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Al Walid, "Fuar hakkındaki tecrübelerimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Birçok tedarikçi ve üreticiyle direkt temasa geçtik. Bizim için çok iyi bir fırsat oldu. Buradaki görüşmelerimiz sonucunda ürün kalitesinin çok yüksek olduğunu gördük ve sipariş vermeye başlayacağız. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile Malezya arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Tahmineh Molana ise beklentilerinin çok üzerinde ve katılımcı sayısının yüksek olduğu bir fuarla karşılaştığını, düzenlenen B2B toplantısında birebir görüşmelerin faydalı olduğunu belirtti.

BTSO öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, UTİB ve KOSGEB'in iş birliğiyle düzenlenen fuarda, Malezya ve Meksika'nın yanı sıra Avrupa ülkelerinden İspanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Bosna Hersek, Sırbistan, Afrika coğrafyasından Fas, Cezayir, Tunus, Mısır gibi ülkelerden alıcılar da yer aldı.