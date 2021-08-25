Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Della Miles konser verdi

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Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe müzikseverler, Della Miles'ı dinlemek için yoğun ilgi gösterdi.Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, konserde İngilizce ve Türkçe şarkılar seslendirdi.Miles, Bursalı müzikseverler için için "Sil Baştan", "Yalnızım Ben" gibi şarkıları sanatseverler eşliğinde söyledi.