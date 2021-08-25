Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Della Miles konser verdi

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe müzikseverler, Della Miles'ı dinlemek için yoğun ilgi gösterdi.Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, konserde İngilizce ve Türkçe şarkılar seslendirdi.Miles, Bursalı müzikseverler için için "Sil Baştan", "Yalnızım Ben" gibi şarkıları sanatseverler eşliğinde söyledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR