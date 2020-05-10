Bursa ve çevre illerde 65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havada yürüyüş yaptı

AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkanların öncelikli tercihi, sahil bölgeleri oldu.

Sahili boydan boya yürüyen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

- Kütahya

Kütahya'da, saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi.

Bazı kişiler, kentin hareketli bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi ve civarında yürüyüşe çıktı. Bazıları da cami avlularında oturup sohbet etti.

Eşiyle sokağa çıkan Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aylık süreçte evde bol bol Kur'an okuyup ibadet ettiklerini söyledi.

Sevgican Özdemir de "Evde olduğumuz iyi oldu, bu ramazanımız çok güzel geçiyor. Elhamdülillah ibadetlerimiz bol oldu." dedi.

Kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla babaannesine eşlik eden Gülden Aydın, "Babaannem, rahatsızlığından dolayı uzun zamandır dışarı çıkamıyordu. Hem kısıtlamanın bir süreliğine kaldırılması hem de Anneler Günü olmasından dolayı babaannemle yürüyüşe çıktık." diye konuştu.

Aydın'ın babaannesi Hasibe Okka da torununa teşekkür etti.

73 yaşındaki Numan Gören ise Kütahya'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 50 gündür dışarı çıkmıyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyuyorum. Tedbirlerin bayramda da uygulanması lazım. Bu virüsü, alınan tedbirlerle yenebiliriz. Başka türlü çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

- Bilecik

Bilecik'te 65 yaş üzeri kişiler, Atatürk Bulvarı'ndaki banklarda sosyal mesafeye uyarak birbirleriyle sohbet etti.

Kısıtlamanın ardından ilk defa sokağa çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Pazaryeri ilçesinde de vatandaşlar yürüyüş yaptı ve parklarda oturdu.

Abdullah Köse, 60 gündür evden dışarı çıkmadığını belirtti.

Arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralını gözeterek sohbet ettiğini aktaran Köse, "Bugün bizlere 4 saat izin verildi. Hava aldım, gezdim, eski arkadaşları gördüm. Arkadaşlarımı çok özlemişim." ifadelerini kullandı.

İrfan ve Necmiye Ataç çifti de dışarı çıkmaktan çok mutlu olduklarını, kısıtlama başladığından bu yana ilk defa alışveriş ve yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.

,Ramazan Doğan,Tayyib Hoşbaş,Kazım Bulut