Bursa ve çevre illerde

AA

Bursa'da salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkati çekiyor. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu Caddeleri, Vilayet Meydanı ve Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

- Balıkesir

Balıkesir'de de "Evde Kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu görüldü. Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı. İşlek noktalardan Ali Hikmetpaşa ve 15 Temmuz Milli İrade meydanları ile Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı da sakinliğini koruyor.

- Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar tenha kaldı.

- Bilecik

Bilecik'te işlek noktalardan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında araç ve insan yoğunluğu gözlenmedi.

Emniyet ekipleri, yoğunluğun oluşabileceği alanlarda kontrol noktaları kurarak vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve mutlaka maske takmaları için uyarıyor.

,Mustafa Yılmaz,Miraç Kaya,Tayyib Hoşbaş