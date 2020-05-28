Bursa ve çevre illerde

AA

Polis ekipleri, caddelerde vatandaşları maske takma konusunda uyarıyor.- BalıkesirBalıkesir'de, kent merkezinin işlek bölgelerinden Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zağnos Paşa Camisi civarının sakin olduğu görüldü.Maske takmanın zorunlu olduğu kentte denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ile maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.- KütahyaKütahya'da daha önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi kalabalık görüldü.Cumhuriyet Caddesi'ne girişler polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.- YalovaTedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde, şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinde yoğunluk arttı.Kentin işlek caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesindeki iş yerlerinin açık olduğu görüldü.Cadde ve sokaklarda görevli ekipler ise, denetimler kapsamında vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.- BilecikKentin işlek alanları Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesinde kısmi yoğunluk gözlendi.İl merkezinde oluşabilecek yoğunluğa karşı özellikle bankalar mevkisinde önlem alan emniyet ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.Zabıta araçları ve cami hoparlörlerinden de zaman zaman vatandaşlara evde kalmaları konusunda bilgilendirme yapılıyor.- ÇanakkaleÇanakkale'de kent merkezinde kısmi yoğunluk yaşanıyor.Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde bulunan bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların büyük bölümü maske takarak önlem aldı.