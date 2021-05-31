Bursa ve çevre illerde hükümlü ve tutuklular için kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bursa ve çevre illerde hükümlü ve tutuklular için kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te kitap bağış stantları kuruldu.

Bursa ve çevre illerde hükümlü ve tutuklular için kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlatıldı
AA

Bursa Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, kentteki cezaevlerinde halihazırda kütüphanelerin bulunduğunu, projeye kitap bağışıyla katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Cezaevi kütüphanelerinin kitap kapasitesini artırarak hükümlülerin ıslah çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Şen, bu kapsamda 5 bin kitapla projeye destek veren BKM Kitap firmasına teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da herkesten, bir kitap da olsa bağışlayarak projeye katkı sağlamalarını istedi.

Kurdelenin kesilmesi ve protokol üyelerinin bağış standına kitap bırakmasıyla sona eren törene, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Yalçın, Salih Şengöz, Hakan Demirci ve Mehmet Ayaz katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Adalet Sarayı'nda kitap bağış standı kurulması dolayısıyla tören yapıldı.

Programda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kampanyanın önemine dikkati çekti.

Bu ve benzeri kampanyalarla hükümlülerin ıslahı konusunda fayda sağlamayı hedeflediklerini aktaran İrcal, "Destek isteyen bir proje. Katkıda bulunan herkesin emeğine sağlık. Halkımızın destek vereceğine inancım tam. Elimizden geldiğince kampanyaya sahip çıkacağız." dedi.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Adalet Sarayı'nda kurulan standa, kızı Nisa Buğlem ile iki kitap bağışlayarak kampanyanın açılışını yaptı.

Katılımcılara teşekkür eden Karişit, "Biz de bu kampanyaya Çanakkale'den destek veriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bağış kampanyasının açılışında Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi Müdürü Alper Yancar ile adliye personeli hazır bulundu.

- Kütahya

Kütahya'da, Cumhuriyet Savcısı Veysel Arat, Cumhuriyet Caddesi girişinde kurulan kitap bağışlama standında yaptığı açıklamada, infaz yasasının önemli amaçlarından birinin hükümlü ile tutukluların eğitimi ve bu eğitim sonrasında gerçek hayata adapte olmaları olduğunu belirtti.

Daha sonra çeşitli kurum ve kuruluşlar adına kitap bağışı yapıldı.

- Bilecik

Bilecik Adalet Sarayı girişinde kurulan standın açılışında konuşan Cumhuriyet Savcısı Alparslan Altıntaş, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, kütüphanelerin daha zengin içeriklerle buluşturulması için yapılan kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Program, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve adliye personelinin kitap bağışında bulunmasıyla tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek