Bursa ve çevre illerde hükümlü ve tutuklular için kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlatıldı

AA

Bursa Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, kentteki cezaevlerinde halihazırda kütüphanelerin bulunduğunu, projeye kitap bağışıyla katkı sunmak istediklerini bildirdi.

Cezaevi kütüphanelerinin kitap kapasitesini artırarak hükümlülerin ıslah çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Şen, bu kapsamda 5 bin kitapla projeye destek veren BKM Kitap firmasına teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da herkesten, bir kitap da olsa bağışlayarak projeye katkı sağlamalarını istedi.

Kurdelenin kesilmesi ve protokol üyelerinin bağış standına kitap bırakmasıyla sona eren törene, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Yalçın, Salih Şengöz, Hakan Demirci ve Mehmet Ayaz katıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Adalet Sarayı'nda kitap bağış standı kurulması dolayısıyla tören yapıldı.

Programda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kampanyanın önemine dikkati çekti.

Bu ve benzeri kampanyalarla hükümlülerin ıslahı konusunda fayda sağlamayı hedeflediklerini aktaran İrcal, "Destek isteyen bir proje. Katkıda bulunan herkesin emeğine sağlık. Halkımızın destek vereceğine inancım tam. Elimizden geldiğince kampanyaya sahip çıkacağız." dedi.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Adalet Sarayı'nda kurulan standa, kızı Nisa Buğlem ile iki kitap bağışlayarak kampanyanın açılışını yaptı.

Katılımcılara teşekkür eden Karişit, "Biz de bu kampanyaya Çanakkale'den destek veriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bağış kampanyasının açılışında Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi Müdürü Alper Yancar ile adliye personeli hazır bulundu.

- Kütahya

Kütahya'da, Cumhuriyet Savcısı Veysel Arat, Cumhuriyet Caddesi girişinde kurulan kitap bağışlama standında yaptığı açıklamada, infaz yasasının önemli amaçlarından birinin hükümlü ile tutukluların eğitimi ve bu eğitim sonrasında gerçek hayata adapte olmaları olduğunu belirtti.

Daha sonra çeşitli kurum ve kuruluşlar adına kitap bağışı yapıldı.

- Bilecik

Bilecik Adalet Sarayı girişinde kurulan standın açılışında konuşan Cumhuriyet Savcısı Alparslan Altıntaş, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, kütüphanelerin daha zengin içeriklerle buluşturulması için yapılan kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Program, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve adliye personelinin kitap bağışında bulunmasıyla tamamlandı.