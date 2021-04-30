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Bursa ve çevre illerde "tam kapanmaya" uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Bursa ve çevre illerde
AA

Bursa'da normal şartlarda yoğunluk yaşanan meydan, cadde ve yollar, tam kapanma nedeniyle boş kaldı. Kentin en işlek yerleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, Acemler mevkisi başta olmak üzere birçok noktada uygulama yaptı.

Öte yandan, tam kapanma dolayısıyla sedeflerine ara veren BUDO'ya ait gemiler, Mudanya ilçesindeki iskeleye çekildi.

- Eskişehir

Kovid-19 salgının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler, kontroller gerçekleştirdi.

- Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların tam kapanmaya uyduğu gözlendi.

Kentte Kordon Boyu, Demircioğlu ve Çarşı caddelerinde sessizlik yaşanırken İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

- Yalova

Yalova'da tam kapanmanın başlamasının ardından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgeler sessizliğe büründü.

Şehrin işlek caddeleri ile sahil kısımlarında devriye görevi yürüten ekipler, araç ve yayalar üzerinde denetim yaptı.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında da araç ve sürücüler üzerinde inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, tam kapanmaya uymayanlar hakkında işlem başlattı.

- Kütahya

Kısıtlamadan dolayı kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.

- Bilecik

Bilecik'te tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte az sayıda araç olduğu görüldü. Tam kapanmanın başlamasıyla kentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Kentin büyük bölümünün tam kapanmaya uyduğu gözlenirken tam kapanmaya uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

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