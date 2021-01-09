Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

AA

Salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu bölgeler ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, Acemler mevkisindeki uygulama noktasının yanı sıra birçok yerde araçları durdurarak denetim yapıyor.

- Eskişehir

​​​​​​​Eskişehir'de normal günlerde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekerken uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sessizliğe büründü.

Manyas ilçesinde de daha önce kalabalık olan cadde ve sokaklarda araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

- Çanakkale

Çanakkale'de de kısıtlama kurallarına uyuldu.

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

- Yalova

Yalova'da önceden işlek olan sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklarda sükûnet hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da denetim yapılırken sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu görüldü.