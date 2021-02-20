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Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
AA

Bursa'da diğer zamanlarda vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ve bekçiler birçok noktada uygulama yaparken, vatandaşların büyük ölçüde riayet ettiği kısıtlama nedeniyle şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami çevresi sessizliğe büründü.

- Eskişehir

Eskişehir'de de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile Porsuk Bulvarında sessizlik var.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar bulunurken, uygulama noktalarında polis ve bekçiler denetim gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de AHP Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetimlerine devam ediyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de de kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Çarşı ve Demircioğlu caddeleri ile Kordon Boyunda kısıtlamayla sessizlik hakim oldu. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdikleri gözlendi.

- Kütahya

Kütahya'nın en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sakinlik göze çarpıyor.

Polis ekipleri kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

- Yalova

Yalova'da kısıtlama nedeniyle sahil bölgesi, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik dikkati çekiyor.

Polis ekipleri birçok noktada denetim yaparken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uyguladı.

- Bilecik

Bilecik'te hafta içi yoğunluğun olduğu Tevfikbey, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile sokaklar kısıtlamayla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanların olduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.

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