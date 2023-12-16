Bursa ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Bursa ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü Bursa ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...