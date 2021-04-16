Bursa ve Kütahya'da ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı

Cuma namazını başta tarihi Ulu Cami'de kılmak isteyenler, tedbirlere uyarak saf tuttu.
Kovid-19 önlemleri kapsamında belirli sayıda cemaate izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde kılınan namazda vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Çok sayıda kişi de namazını avluda kıldı.
Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Kütahya'da da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak kent merkezindeki tarihi camilerden Ulu Cami, Karagöz Ahmet Paşa ve Seyyit Ali Paşa Camisi'nde namazlarını kıldı.
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