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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da feci kaza: Çarptığı yayanın ölümüne neden oldu, olay yerinden kaçtı

        Bursa’da feci kaza: Çarptığı yayanın ölümüne neden oldu, olay yerinden kaçtı

        Orhangazi-İznik Karayolu, Yeniköy kavşağında bekleyen bir yayaya otomobil çarptı. Vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Jandarma kaçan aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:52
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        Vicdansız sürücü yayaya çarpıp kaçtı!
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        Orhangazi-İznik Karayolu, Yeniköy kavşağında bekleyen bir yayaya otomobil çarptı. Savrulan ve reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinliğe fırlayan şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, çarpan otomobil ise durmayarak olay yerinden hızla kaçtı. Jandarma kaçan aracı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Kaza saat 12.45 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Yeniköy Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeniköy kavşağı yakınlarında oturduğu belirlenen Ali İhsan İslamoğlu (54) kavşakta minibüs beklediği esnada İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz renkli lüks marka bir otomobil çarptı.

        25 METRE SAVRULDU

        Aşırı süratli olduğu belirlenen otomobilin çarpması ile Ali İhsan İslamoğlu savrularak kavşaktaki bir reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinlik alana düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali İhsan İslamoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Talihsiz adama kavşakta çarptığı ileri sürülen lüks marka otomobil ise olay yerinden dönüş yaparak İznik istikametine doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Ali İhsan İslamoğlu’nun cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

        Bekar olduğu belirlenen 54 yaşındaki Ali İhsan İslamoğlu’na çarparak ölümüne neden olan 34 GLK 879 plakalı otomobilin bulunması için jandarma ekipleri tüm bölgede geniş çaplı arama başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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