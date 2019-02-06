Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile çalışma başlatan Bursa Emniyet İl Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün TSK ve emniyet mahrem imamları saklandığı 10 gaybubet evi tespit etti. Tespit edilen 10 eve sabah ererken saatlerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, bu evlerde bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM şube Müdürlüğü’ne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.