Bursa'da sağanak! Ev ve iş yerini su bastı 0:00 / 0:00

İHA

Sel baskını sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00’da başlayan yağmur şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu.

Su baskınlarının yaşandığı mahallede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki ve iş yerlerindeki suları kovalarla tahliye etti.

Mahsur kalan vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Selde mahallede bulunan yaklaşık 20 evde maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Evini su basan Erdal Boran, ''Buraya bir yol yapılması gerekiyor. Biz her yağmurda hep bu sorunlarla karşılaşıyoruz, mağdur oluyoruz. Biz bu sokakta 4 komşu sürekli bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bu saatte suyu temizlemeye çalışıyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin artık tek isteğimiz budur. Su neredeyse mutfak camından içeri girecekti. Evdeki bütün odalar sular içerisinde'' dedi.



Komşusuna yardıma giden Celal Kaçeri ise ''Mahallemizde giderler yok, sular direk evlerimize doluyor. Yetkililerden bu sorunların artık giderilmesini istiyoruz. Buradaki vatandaş mağdur. Evin içerisinde suyun boyutu şu anda burada 20 cm ulaştı'' dedi.

Evini su basan bir diğer vatandaş Cevdet Ardıç, ''Biz bu durumu devlet yönetimlerinden, valimizin, belediye başkanımızın gelip bizzat burada görmelerini istiyoruz. Bundan sonra bir daha bu şekilde bu mağduriyetler yaşanmaması için ne yapabiliriz denilmesi lazım'' dedi.