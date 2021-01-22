Ebeveynlerin kullandığı 12 ifade ve gerçekte ne anlama geldikleri

İHA

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi Temiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin alt katında oturan İbrahim Günaydın (83) ve eşi Müzeyyen Günaydın (72) sobadan sızan karbonmonoksit gazdan zehirlendi. Akşam saatlerinde anne ve babasını ziyarete gelen çocukları, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine, anahtar ile eve girdi.

Anne ve babasının hareketsiz yattığını fark eden çocuklar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Günaydın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.