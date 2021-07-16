Bursa’da uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklandı

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AA

Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi durdurdukları bir ticari takside gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde ve Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramalarda 3 kilo 554 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.