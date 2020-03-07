Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Dk. 80 Burak Kapacak),Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Atanasov),Recep Aydın, Traore (Dk. 72 Ali Akman),Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş),Issah, Eslem Öztürk (Dk. 78 Melih Kabasakal),Ali Dere (Dk. 81 Rıdvan Şimşek),Diouf
Goller: Dk. 66 Onur Ergün (İstanbulspor),Dk. 81 Tayfur Bingöl ( Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Onur Ergün, Dk. 75 Ali Dere, Dk. 86 Etoga, Dk. 90 Alperen Uysal (İstanbulspor),Dk. 82 Atanasov, Dk. 90 Diarra (Bursaspor)
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