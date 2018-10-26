Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda açıldı. Evinde Alanyaspor'u konuk eden Bursaspor, ilk 45 dakikada bulduğu gollerle Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 2. dakikada Latovlevici ve 45+2. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Skor perdesini açan isim olan Latovlevici, 650 gün sonra Süper Lig'de yeniden gol attı. Latovlevici 14 Ocak 2017 tarihinde Akhisarspor'a Karabükspor formasıyla gol atmıştı. Rumen oyuncu o tarihten sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 22. dakikadasında Bursaspor'da Barış Yardımcı ile Ertuğrul Ersoy arasında taç atışı sırasında tartışma çıktı. Samet Aybaba iki oyuncuyu da uyardı. İkiliyi araya giren takım arkadaşları sakinleştirdi.

Bu sonucun ardından Timsah, puanını 12'ye yükselti ve 11. sıraya yerleşerek Alanya'nın önüne geçti. Mesut Bakkal'ın ekibi ise 12 puanla 12. sırada kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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