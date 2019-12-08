Bursaspor: 2 - Giresunspor: 3
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Selçuk Şahin (Dk. 70 Emirhan Aydoğan),Latovlevici (Dk. 46 Seleznov),Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Ali Akman)
Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Renan Foguinho, Del Valle (Dk. 75 Alpay Koçaklı),Rusescu (Dk. 83 Özgür Can Özcan),Ahmet İlhan Özek, Mehmet Taş, Bekir Yılmaz (Dk. 77 Alperen Aydın)
Goller: Dk. 7 Ahmet Kesim, Dk. 34 (penaltıdan) ve 51 Rusescu (Giresunspor),Dk. 79 Ali Akman, Dk. 86 Seleznov ( Bursaspor)
Sarı kart: Dk. 24 Selçuk Şahin (Bursaspor)
TFF 1. Lig’in 14. haftasında Altınordu, Adanaspor’u ağırladı. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Okan Derici’nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünde auta çıktı.
38. dakikada Okan Derici’nin ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Oğulcan’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
45. dakikada Atakan’ın ceza sahası içine verdiği pasta Yasin Ozan topa dokunsa da Adanaspor savunması topu kornere çıkardı.
64. dakikada Bagayoko’nun ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Erhan kornere çeldi.
67. dakikada Muhammed’in pasıyla topla buluşan Hüseyin’in ceza sahası dışından şutunu kaleci İrfan güçlükle kornere çeldi.
74. dakikada ceza sahası içinde Kağan'ın müdahalesiyle yerde kalan Hüseyin'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.
75. dakikada penaltı atışını kullanan Rüzgar, topu ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada Okan'ın aşırtma pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerim'in şutu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
86. dakikada Hüseyin'in ceza sahası yayından vurduğu şut üst direğe çarparak auta çıktı.
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