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Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor'u 4-2 mağlup etti

Bursaspor: 2 - İstanbulspor: 4 MAÇ SONUCU

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Gökmen Baltacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Namıq Alasgarov, Batuhan Kör (Dk. 77 Vefa Temel), Kerem Şen (Dk. 77 Tuğbey Akgün), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Mert Yılmaz, Capan, Burak Altıparmak, Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 21 Ofoi)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk (Dk. 80 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Mert Caner Öztürk), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 86 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 59 Okan Erdoğan), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli

Goller: Dk.18 ve 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 45 Jetmir Topalli, Dk. 76 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 28 Batuhan Kör, Dk. 83 Bruno (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Taha Altıkardeş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Namıq Alasgarov, Dk. 73 Burak Altıparmak (Bursaspor)

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