Bursaspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Latovlevici’nin sol kanattan içeriye ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kubilay’ın şutunu kaleci Burak kurtardı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderilen topa kaleci Çağlar’ın müdahalesi yetersiz kaldı. Kale ağzında topu önünde bulan Emircan Altıntaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
81. dakikada Emirhan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Anıl, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
83. dakikada Burak’ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza alanı içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
ASKER SELAMI
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.30’da başlayan müsabaka öncesi her iki takımın oyunları da seremoni sırasında Barış Pınarı Harekatı’na destek için asker selamı vererek İstiklal Marşı’nı okudu. Stadyumda yer alan taraftarlar da asker selamı verirken, kale arkası tribünlerinde Türk bayrakları açıldı.
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