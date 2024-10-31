Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Bursaspor: 3 - 7 Eylül Turgutlu 1984: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bursaspor: 3 - 7 Eylül Turgutlu 1984: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor, 4. tur biletini aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

        Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

        İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.

        Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.

        Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler