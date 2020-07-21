İHA

Yaklaşık 3 bin Bursaspor taraftarı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Doğu Alt tribününde yer aldı. Oyuncular sahaya çıkmadan önce tezahüratlara başlayan taraftarlar, futbolcuların sahaya ayak basmasıyla birlikte meşaleleri yakarak takıma destek verdi. Oyuncuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran yeşil-beyazlı futbolseverler, antrenman boyunca coşku yaşadı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da antrenmanı tribünden izledi. Aktaş ve Salman, Teknik Direktör İrfan Buz ile bir süre sohbet etti.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Sezon başında hedeflerinin Süper Lig'e direkt olarak yükselmek olduğunu ifade eden Mesut Mestan, "Aslında hedefimiz ilk ikiden çıkabilmekti. Çok şanssız maçlar kaybettik. Bu lig enteresan bir lig. Puan silme cezası alan takımdan 3 takımın da küme düşeceğini söylemişlerdi. İkisi küme düştü. Biz ise şu an çok şükür Süper Lig'e oynuyoruz. Yarın zor bir rakibe karşı oynuyoruz. Onlarda güçlü biz de şampiyon olmuş bir camiayız. Süper Lig'e çıkarak çifte bayram yaşayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tribünde yer alan taraftarlar ise, "İnşallah kazanacağız. Cefakar Bursaspor taraftarı arkasında durdu gerekeni yaptı. Takımın durumundan ve direnişinden çok memnunum. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.