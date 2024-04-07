Bursaspor, 3. Lig'e düştü!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'ye 2-1 yenildi ve 3. Lig'e düştü
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 1461 Trabzon FK 2-1'lik skorla kazandı.
Bursaspor, 29. dakikada Çağatay Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 1461 Trabzon, 45. dakikada İlhan Depe ile skoru eşitledi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken, 1461 Trabzon FK, 90. dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BURSASPOR KÜME DÜŞTÜ
Bu sonucun ardından Bursaspor, 20 puanda kaldı. 2009-2010 yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor'un bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Bursaspor, yoluna TFF 3. Lig'den devam edecek.