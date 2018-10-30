Ziraat Türkiye Kupası'nda günün son maçında evinde 1461 Trabzonspor'u ağırlayan Bursaspor, sürpriz bir sonuçla kupaya veda etti.

Yeşil beyazlılar karşılaşmaya etkili başlayarak 21.dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve 29.dakikada Santiago Vergini'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda iki takımın karşılıklı atakları sonuçsuz kalınca maç uzatmalar gitti.

Normal süresi 1-1 biten maçta, 117. dakikada Safa Kınalı'nın attığı golle ise kahrolan Bursaspor kupaya erkenden veda etmiş oldu.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Candaş Elbil, Gökmen Baltacı

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Vergini, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 91 Tunay Torun), Ramazan Keskin (Dk. 46 Stancu) (Dk. 91 Barış Yardımcı), Badji, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Latovlevici), Umut Nayir

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Yunus Emre Çakır, İsmail Karakaş, Sami Can Özkan, Furkan Tütüncü (Dk. 90 Doğukan Öksüz), Bekir Can Kara, Hüseyin Onur Kaçar (Dk. 67 Safa Kınalı), Yağızcan Erdem, Ahmet Eren (Dk. 79 Batuhan Calap), Burak Temir (Dk. 119 Ferhat Katipoğlu)

Goller: Dk. 21 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 29 Vergini (Kendi kalesine), Dk. 117 Safa Kınalı (1461 Trabzon)

Sarı Kart: Dk. 102 Burak Temir (1461 Trabzon)

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