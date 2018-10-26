Bursaspor - Alanyaspor maç önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Bursaspor ile Alanyaspor, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Bursaspor 9 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Alanyaspor 12 puanda ve 11. sırada. Bursaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Alanyaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 101 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bursaspor kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Alanyaspor sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bursaspor son hafta oynanan Göztepe maçında 0-0 berabere kaldı.

Alanyaspor ise Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, alan Bursaspor, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Alanyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alanyaspor, 2 gol atarken 9 gol yedi.

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