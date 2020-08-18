Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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