Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc'i başantrenörlük görevine getirdi
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, başantrenör Jure Zdovc ile anlaşma sağladı
Giriş: 07.07.2023 - 21:58
Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven başantrenör Zdovc ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kendisine hoş geldin diyor, kulübümüzün çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bursaspor Basketbol, yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılar elde eden başantrenör Dusan Alimpijevic ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.