Bursaspor - Beşiktaş sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Bursaspor, 02 Eylül 2018 Pazar günü Beşiktaş takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 2 puanlı Bursaspor 15. sırada bulunuyor, Beşiktaş 6 puana sahip ve 6. sırada. Bursaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Beşiktaş, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 157 kodlu maçı oynayanlar; Bursaspor galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.40, Beşiktaş galibiyet oranı 1.45. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bursaspor son haftadaki Gençlerbirliği müsabasında 1-0 yenildi.

Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Bursaspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Beşiktaş ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, 3 gol atarken 1 gol yedi.

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