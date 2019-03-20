Bursaspor Kulübü'nde Mayıs ayında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul için yeşil beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Timur Noyan adaylığını açıkladı. Noyan, yaptığı yazılı açıklamada "Bu süre içinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Mayıs 2019'da yapılacak Bursaspor Genel Kurulu'nda yönetici arkadaşlarımızla her şartta başkan adayı olarak kongreye katılacağım" ifadelerine yer verdi.



Noyan, son olarak Başkan Ali Ay'ın güven tazelediği kongre öncesinde başkan adayı olmuş ancak daha sonra adaylıktan çekilmişti.