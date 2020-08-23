DHA

Bursaspor Kulübü´nün olağanüstü seçimli genel kurulu 1´inci toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda gerçekleştirilen genel kurula 703 üye katıldı. Çoğunluk için gerekli olan 2 bin 66 imza toplanamayınca kongre 30 Ağustos Pazar gününe ertelendi. Yine Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda saat 17.00´de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul 2'nci toplantısında çoğunluk aranmayacak.

Gerekli çoğunluğun sağlanamamasının ardından konuşan Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, "Hakikaten zor bir ortamda, zor bir dönemde böylesine bir göreve talip olan Erkan Kamat´ı, ki tek aday olduğu için müstakbel başkan diyebiliriz, arkadaşlarıyla birlikte aday oldukları ilk günden bugüne kadar kendi aralarında, kulüp içerisinde ve camiada yaratmış oldukları pozitif enerji ve gözlemlediğim çalışmaları nedeniyle kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları, önümüzdeki Pazar günü gerçekleşecek olan kongreden sonra da yerine getireceklerine inancım tamdır. Lakin müstakbel aday dedik, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra önümüzdeki bir haftayı başkanmışçasına, yönetimmişçesine, aynı imza yetkileriyle yapmaları gerektiğine inanıyorum çünkü hakikaten zamanımız yok, zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bunun idrakı içindeyiz. Önemli olan düştüğün yerden kalkmak ve zor süreci aşmaktır. Başkan ve arkadaşlarıyla, bu süreci hayırlısıyla geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Sevinç, tüzükle ilgili eleştiriler konusunda ise "Tüzükle ilgili çok çalışma yaptık ama maalesef, tüzük genel kurulunda sadece 225 üyenin katılımıyla, 175 kişinin oyuyla, bir yaz boyunca çalıştığımız, hazırladığımız tüzük maalesef seçilmedi. 2018´den bugüne kadar olan tüzükte de her genel kurul ve mali genel kurulda 5-6 madde değişiyor. Yapılması gereken çok şeyler var. Tüm camia olarak biraz daha aklıselim davranmamız lazım" diye konuştu.

İdris Sevinç´ten sonra söz alan tek başkan adayı Erkan Kamat ise "Çok önemli bir süreçten geçerken bütün Bursa´nın bizim kadar bu konuya hassasiyet gösterip, ilk oturumda kongrenin yapılmasını çok arzu etmiştik, maalesef olmadı. Kötü bir tablo çizmek istemiyorum, Bursaspor çok büyük bir kulüp ve camiadır. İlk oturumda dahi 703 kişi gelip imza attı. Biz 300-400 kişilerle kongreler yaptık. Türkiye´de camiayım diye geçinen spor kulüplerinin 703 tane kongre üyesi dahi yoktur. Bursaspor çok büyük bir camiadır, bir hafta kaybetmiş de sayılmayız, çalışmalarımız sürüyor. Ne gerekiyorsa yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Kamat, transfer taleplerine ilişkin de "Transferden önce yapılması gereken başka işler var, o işleri yaparsak transfer yapmak için önümüzü açıyoruz. Bilgilendirme yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

GERGİNLİK GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan toplantıda tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Stadyumun otopark bölümünde, genel kurul üyeleri arasında gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi ve arbede yaşanmasıyla birlikte olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik sonlandırıldı. Olay, genel kurul heyecanına gölge düşürdü.