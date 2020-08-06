Bursaspor'da yönetimin kongre talepleriyle ilgili gece saatlerde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Açıklamanın ardından Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Serdar Güllülü, istifa ettiklerini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatırlanacağı üzere 15.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Bursaspor Kulübü Derneği Mali Genel Kurulu'nda sunmuş olduğumuz Denetleme Kurulu Raporu'nun sonuç kısmında 'Bursaspor A Takımı'nın Süper Lig'e çıkamaması durumunda gelecek sezon itibariyle Bursaspor Kulübü Derneği'nin borçlarını çevirip TFF 1'inci Lig'de yoluna devam etmesi mümkün görünmemektedir' şeklinde Bursaspor camiasına olası yaklaşan tehlike hakkında uyarıda bulunmuştuk. Şimdi geldiğimiz noktada Süper Lig'e çıkamamış Bursaspor Kulübü Derneği'nin içinde bulunduğu kötü mali durumun ve borç yükünün, yönetim kurulu tarafından tüzükte belirlenen bir aylık süre içinde düzeltilemeyeceği durumu 05.08.2020 tarihli çaresizlik içeren hoş olmayan bir üslupla yazılmış yönetim kurulu kamuoyuna duyurusundan da anlaşılmıştır. Bursaspor Kulübü menfaatleri ve yönetim ile ilgili tasarrufun ivedilikle toplanacak olağanüstü ilk genel kurulda, genel kurulun takdirine bırakıp Bursaspor'un önünü açmak adına Bursaspor Denetleme Kurulu olarak istifa ediyoruz."