Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı dün akşam yapıldı. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öztürk, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifasını sundu. Öztürk'ün istifası, yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edildi.
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