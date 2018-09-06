Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, geniş alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra minyatür kalelerle dar alanda oyun oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde hava yoluyla Sivas'a gidecek ve son çalışmasını orada yaparak maç saatini bekleyecek.



Öte yandan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü öğrencileri, tesislere gelerek takımı ziyaret etti.

Antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, lig maratonunda oyunculara başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra antrenman sahasına gelen öğrenciler, futbolcularla bir süre top oynadıktan sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Aybaba, futbol takımı antrenörü İsmail Aydın'a takımın imzaladığı formayı hediye etti.

Demir Grup Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 20. kez yapılacak Cumhuriyet Kupası maçı, 8 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

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