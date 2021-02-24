TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, yarın akşam saat 19.00’da Bursa’da oynanacak olan Menemenspor maçı öncesinden yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı ve iki futbolcusunun değerlerinin pozitif olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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