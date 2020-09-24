TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlı formayı giymek istemediğini yönetime ve teknik direktör Mustafa Er’e ileten, 17 Eylül’de de alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih etme hakkı kazanan Kubilay, mukavelesini resmen feshetti.
TFF’nin resmi sitesinde de yayınlanan fesih sonrası genç forvetle Bursaspor’un yolları resmen ayrılmış oldu.
Bursaspor’da 94 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, 18 gol attı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR