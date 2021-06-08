TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşil-beyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor’un başında olmaya devam edecek. Hayrettin Gülgüler başkanlığında Emin Adanur önderliğinde yola çıkan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz'a, görevlerinde başarılar diliyoruz.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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