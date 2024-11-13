Bursaspor'dan Avrupa Kupası'na veda!
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 101-97 mağlup oldu.
Giriş: 13.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:00
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 101-97 mağlup oldu.
Bu sonuçla grubu 3'er galibiyet ve yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Bursaspor Yörsan, organizasyona veda etti.
1. Periyot: 28-25
Devre: 49-43
3. Periyot: 72-76
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ