Spor Toto Süper Lig´de ikinci yarıya Fenerbahçe beraberliği ile başlayan ve son dakikalarda bulduğu golle moral kazanan Bursaspor, Kayseri´de çıkışa geçmek istiyor. 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Samet Aybaba´nın öğrencileri aynı zamanda buradaki galibiyet hasretine de son verme peşinde. Kayseri´de oynadığı son 4 lig maçından da mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, buradaki son galibiyetini ise 7 yıl önce 2012/13 sezonunda 1-0´lık skor ile almıştı.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezon ligin en fazla berabere kalan takımı olan ve geride kalan haftalarda 10 kez rakipleriyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, çıktığı 8 deplasman mücadelesinde ise yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Buna karşın 5 kez berabere kalan yeşil beyazlılar, son 4 haftadır da ligde kazanamıyor. Kayserispor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek olan Bursaspor, bu mücadeleden galip ayrılarak ilk 10 sıradaki yerini korumak isteyecek.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Kayserispor´un ardından yeşil beyazlılar, zorlu ekipler ile oynayacak. Teknik direktör Samet Aybaba da 5 maçlık kritik bir döneme gireceklerini oyuncularına ifade ederken, Bursaspor; Kayseri deplasmanının ardından sahasında Atiker Konyaspor´u ağırlayacak. Daha sonra Beşiktaş´a konuk olacak olan yeşil beyazlılar, akabinde evinde Çaykur Rizespor´u ağırlayacak. Sonrasında ise Samet Aybaba´nın öğrencileri lig lideri Medipol Başakşehir deplasmanında boy gösterecek.